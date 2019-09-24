Путин призвал поддержать регионы, которым «не хватает силенок» в строительстве

Президент Владимир Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной заявил, что Банку России необходимо поддерживать регионы в строительной отрасли, если у тех «не хватает силенок».

«Нужно поддержать регионы с точки зрения финансовой обеспеченности для решения всех этих вопросов, если у них самих силенок не хватает», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что роль Центрального банка в этой сфере «достаточно большая».

Перед этим Набиуллина сообщила о проблеме с малыми городами, где банки отказывают в открытии кредитования застройщиков по финансовым причинам, так как слишком «большие затраты для застройщиков по обустройству инфраструктуры», что «ложится бременем на проекты».

Путин заметил, что должны подключаться местные и региональные власти, а Набиуллина подтвердила, что иначе проект станет нерентабельным и для банков.

«Поэтому процесс идет не без проблем, но, на наш взгляд, во-первых, мы уже видим, что это (эскроу-счета) повышает прозрачность строительной отрасли, и понятно, какие финансовые потоки. И главное, конечно, это защищает права людей, дольщиков. И это более цивилизованный способ», – заявила Набиуллина.

Президент попросил внимательно наблюдать за ситуацией.

«Потому что очень важно своевременно скоординировать эту работу: финансовые учреждения с одной стороны, застройщик со второй, местные власти, которые должны поработать над этой инфраструктурой, региональные должны поддержать. И федеральное правительство тоже», – сказал глава государства.

Набиуллина отметила, что в рамках проектного финансирования строительства жилья привлечено уже около 35 млрд рублей.

«Мы видим, что привлекаются деньги на счета эскроу – сейчас около 35 млрд рублей. И уже заключено более 340 кредитных договоров на сумму больше 300 млрд рублей на кредитование застройщиков», – сказала она.

Также председатель ЦБ заявила на встрече, что банковская система России устойчива и может наращивать кредиты экономике.

«В целом банковская система устойчива, достаточный капитал, достаточная ликвидность, может наращивать кредитование, поддерживать экономический рост. Кредиты экономике в целом за первые восемь месяцев в годовом выражении выросли на 9,8%. И это не только потребительские кредиты, о которых все знают, что там высокие темпы роста, и мы охлаждаем, но и кредитование реального сектора экономики, предприятий – растет», – отметила она.

Ранее Путин признал, что переход на систему эскроу-счетов может повысить стоимость жилья, но подчеркнул, что эта система не позволит «оставить на бобах» дольщиков.