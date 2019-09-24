Кремль обещал изучить проект об идентификации сотрудников Росгвардии

Кремль изучит законопроект об обязательном размещении на форменной одежде либо амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, никакой позиции нет. Я не знаю, кто вносил этот законопроект. По мере прохождения, конечно, государственно-правовым управлением (администрации президента – прим. ВЗГЛЯД) будет дана юридическая оценка», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, есть ли у Кремля какая-то оценка этого законопроекта.

Напомним, ранее во вторник зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн (ЕР) заявил, что Росгвардия поддержала законопроект, который обязывает сотрудников ведомства представляться.