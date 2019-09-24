Сотрудников Росгвардии обяжут представляться

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн (ЕР) заявил, что Росгвардия поддержала законопроект, который обязывает сотрудников ведомства представляться.

По словам Хинштейна, об этом говорится в официальном письме, которое получил комитет, за подписью курирующего заместителя директора ведомства Сергея Лебедева.

«Аналогичный ответ мы получили также от заместителя директора – статс-секретаря Олега Плохого», – передает РИА «Новости» слова депутата.

Как рассказал Хинштейн, «дьявол как всегда в деталях», поэтому депутаты с представителями Росгвардии дорабатывают законопроект.

В предложенном документе прописывается обязанность сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение, если они обращаются к гражданину, а также при реализации ими ряда полномочий. По словам Хинштейна, всего у Росгвардии 31 полномочие, среди которых те, которые никак не могут быть сопряжены с представлением сотрудников, а тем более предъявлением удостоверения, но когда речь идет о реализации полномочий, схожих с полномочиями полиции, в этом случае сотрудник должен представляться.

«Мы доработаем этот законопроект с коллегами, и рассчитываю, что этот законопроект мы обязательно внесем. Думаю, что не позднее конца октября», – добавил Хинштейн.