Гигантская статуя Будды привлечет туристов в Калмыкию

Республика для туристов интересна прежде всего с точки зрения национального колорита, в том числе, связанного с буддизмом, ­– сказал газете ВЗГЛЯД и.о. министра культуры Калмыкии Хонгор Эльбиков. Так он прокомментировал состоявшееся накануне в республике открытие крупнейшей статуи Будды в Европе.

«С туристической точки зрения открытие статуи Будды в республике имеет большое значение. Сегодня мы развиваем культурно-познавательный туризм, в том числе, паломнический туризм. У нас открыто более тридцати храмов и молельных домов, много других культовых буддистских сооружений», - подчеркнул исполняющий обязанности главы Минкульта Калмыкии Хонгор Эльбиков.

Напомним, в калмыцком городе Лагань открыли статую Будды Майтрейи – Будды Грядущего. Учитывая то, что Калмыкия находится в Европе, это крупнейшее на европейском континенте скульптурное изображение Будды, подчеркнул Эльбиков.

Как сообщает пресс-служба центрального Хурула (буддистской обители Калмыкии), высота покрытого золотом Будды составляет 2,5 метра, вес 30 тонн. В статую были заложены специальные освященные субстанции, тексты с молитвами, а также горсти земли со святых мест и драгоценные пилюли, символизирующие тело, речь и ум Будды. Монумент был построен на пожертвования жителей Калмыкии.

Торжественная церемония совершилась на территории хурульного комплекса «Лагань Даргьелинг хурул». На ней присутствовали Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, Высокий учитель современности Еше Лодой Ринпоче и настоятель Лаганского хурула Зунду Багш, – сообщили представители центрального Хурула Калмыкии.

«На ее открытие присутствовали тысячи людей. В том числе, туроператоры. Они выразили мнение, что эта статуя, а также храмовый комплекс в Лагани, притянет много туристов, – поделился своим мнением Хонгор Эльбиков. – Очень интересно познать культуру другого народа – а культура калмыцкого народа тесно связана с буддистской религией и философией. К нам приезжают не только жители соседних регионов, но и жители центральных районов России».