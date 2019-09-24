В cибирской тайге пропала семья из четырех человек

В лесу в Красноярском крае пропала семья из четырех человек, краевое ГСУ СК возбудило уголовное дело об убийстве.

В минувшее воскресенье в правоохранительные органы обратилась женщина, она сообщила, что семья ее дочери утром в тот же день ушла в лес и не вернулась, говорится на сайте ведомства.

«По предварительным сведениям, 49-летний мужчина и 46-летняя женщина, а также двое их детей 22 сентября отправились в лес и до настоящего времени не вернулись», – уточняет СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, проводится опрос лиц, которые видели пропавших накануне исчезновения и общались с ними. Сотрудники СК, полиции, МЧС и добровольцы исследуют тайгу в районе предположительного места пропажи.

Ранее Следственный комитет сообщал, что больше сего несовершеннолетних пропадает в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.