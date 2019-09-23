Пакистан назвал большой ошибкой поддержку США в борьбе с терроризмом

Решение вести войну с терроризмом на стороне США стало самой большой ошибкой в истории Пакистана, заявил пакистанский премьер Имран Хан на семинаре в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

«В 1980-х годах Пакистан, которому помогали Соединенные Штаты, организовали сопротивление Советскому Союзу в Афганистане. Объединенное разведывательное управление Пакистана приглашало боевиков со всего мусульманского мира, обучало их и направляло на джихад против Советского Союза. Тогда джихадисты были героями, однако после ухода Советского Союза и США из Афганистана все эти группировки никуда не делись», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что затем произошло 11 сентября 2011 года, после чего Пакистан снова присоединился к действиям США.

«Теперь борьба велась против тех же группировок, которых окрестили террористами. Они, как и раньше, заявляли, что борются с иностранной оккупацией, однако теперь, после прихода США в Афганистан, они стали [именоваться] террористами», – сказал Имран Хан.

По его словам, Пакистан от этого серьезно пострадал. Он выразил мнение, что стране нужно было сохранять нейтралитет.

«Пакистан, присоединившись к США после 11 сентября, совершил одну из самых больших ошибок в своей истории, от которой погибло более 70 тыс. пакистанцев и которая принесла экономике убытки на сотни миллиардов долларов. Я думаю, правительство Пакистана не должно было обещать того, на что не способно», – заявил Хан.

Ранее экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и быстрого наращивания ядерного потенциала.