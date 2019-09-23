Путин отметил роль СМИ в диалоге граждан и власти

Президент Владимир Путин отправил приветственную телеграмму для участников и гостей фестиваля «Вся Россия – 2019», глава государства подчеркнул, что СМИ играют важную роль в диалоге граждан страны и власти.

«Сегодня средства массовой информации служат действенным механизмом общественного контроля. Активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив», – говорится в тексте телеграммы, передает РИА «Новости».

Фестиваль журналистов «Вся Россия – 2019» проходит в Сочи с 21 по 27 сентября.

Президент отметил, что форум объединяет корреспондентов, обозревателей, редакторов, руководителей масс-медиа со всей России. Он дает широкие возможности для дискуссий, обмена мнениями о достижениях и проблемах профессиональной деятельности, о настоящем и будущем региональных СМИ. В том числе в сфере «обратной связи».

По словам Путина, нынешняя позиция СМИ помогает органам местного самоуправления, региональным командам управленцев более эффективно решать проблемы, волнующие людей, а также повышает заинтересованность и стремление самих жителей включаться в реализацию социальных и общественно значимых проектов.

Глава государства добавил, что благодаря этому растет качество и влияние отечественных СМИ, «которым принадлежит огромная роль в продвижении нашей страны к масштабным целям развития».

«Желаю всем участникам традиционного фестиваля в Сочи успешной, продуктивной работы и всего самого доброго», – заключил Путин.