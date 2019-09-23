Названы российские регионы-лидеры по росту зарплат

Самый заметный рост заработной платы в этом году ощутили жители Костромской области.

Согласно исследованиям, в первой половине 2019 года зарплата в этом российском регионе выросла на 14,7%, достигнув показателя в 26900 рублей, следует из данных исследования, которое провело агентство «РИА Новости».

Больше 10% рост составил в Туве, Севастополе, Магаданской, Сахалинской, Кемеровской и Липецкой областях.

В Москве средняя зарплата выросла за первое полугодие на 8,6% (до 79535 рублей), что выше среднероссийского показателя роста (7,1%).

По итогам первого полугодия среднемесячная зарплата по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,2 тыс. рублей.

Медленнее всего индексируются зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.

Также в Астраханской области, Северной Осетии и Камчатка фиксировалось незначительное снижение средней заработной платы.

При этом именно в ЯНАО оказалась наибольшая покупательная способность населения. На 90369 рублей там можно приобрести более четырех фиксированных наборов товаров и услуг.

Ранее в Раструде назвали регионы, в которых больше всего представленыо вакансий с высокой зарплатой – Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.