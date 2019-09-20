Названы регионы-лидеры по числу вакансий с высокой зарплатой

Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по количеству вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей, сообщили в Роструде.

В Красноярском крае больше всего предложений с зарплатой от 80 тыс. рублей отмечено в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге выделяются отрасли информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта, передает РИА «Новости».

В Якутии высокую зарплату можно получить в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО–Югре – в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе – в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.

Напомним, в начале сентября в Роструде назвали сферы с самым большим количеством высокооплачиваемых вакансий.