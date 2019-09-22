В посольстве России ответили на вопрос о сумме выкупа за захваченных пиратами моряков

Освобождением российских моряков из пиратского плена в Камеруне занималась компания-работодатель из Германии, сообщил пресс-атташе посольства России в Камеруне Игорь Димитриев.

Димитриев сообщил РИА «Новости», что компания держит сумму выкупа в тайне.

«Это их коммерческий интерес, и они, как правило, не раскрывают сумму выкупа», – добавил пресс-атташе, уточнив, что российская сторона не знает этой суммы.

По словам дипломата, освобожденные моряки могут в понедельник прибыть в Москву. Сейчас моряки находятся в Германии, добавил он.

Пресс-атташе российского посольства подчеркнул, что «самое главное, что россиян отпустили, освободили».

Ранее сообщалось об освобождении российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна 15 августа в составе экипажа грузового судна «Мармалайта».

МИД сообщал, что моряки отправятся в Россию в понедельник.