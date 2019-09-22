МИД назвал дату возвращения домой захваченных пиратами российских моряков

Освобожденные из пиратского плена российские моряки, которые в воскресенье прибыли в Германию, отправятся в Россию в понедельник, заявили в МИД.

«22 сентября в Германию прибыли трое захваченных у берегов Камеруна моряков-граждан Российской Федерации, освобожденных из пиратского плена, в котором они находились с середины августа. По информации российских посольств в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Сейчас российские дипломаты находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами для прояснения всех подробностей по делу, отметили в ведомстве.

«Отправка российских моряков на родину запланирована на 23 сентября 2019 года», – уточнили в МИД.

Ранее сообщалось об освобождении российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна 15 августа в составе экипажа грузового судна «Мармалайта».