Пираты освободили захваченных у Камеруна российских моряков

Захваченные пиратами у берегов Камеруна российские моряки освобождены, их уже привезли в Германию, сообщил источник в компании-работодателе.

Он отметил, что пока неизвестно время возвращения россиян на родину – предположительно, это произойдет на следующей неделе. Все моряки живы и здоровы, передает РИА «Новости».

15 августа пираты напали на грузовое судно «Мармалайта», которое принадлежит датской компании Ultrabulk. В плен попали восемь членов экипажа, среди которых – трое россиян.

Пираты впервые вышли на связь 20 августа, при этом не озвучив сумму выкупа. Посольство России в Камеруне сообщало, что переговоры могут занять до двух недель.

30 августа с пиратами начались переговоры.