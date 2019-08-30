Начались переговоры о выкупе захваченных пиратами россиян

Начались переговоры с пиратами, захватившими у берегов Камеруна моряков с судна «Мармалайта», в том числе троих россиян, рассказал источник в компании-работодателе.

«Начались переговоры о сумме выкупа. Только что», – передает РИА «Новости» слова представителя компании.

При это сумма выкупа не уточняется.

15 августа пираты напали на грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее датской компании Ultrabulk, и захватили в плен восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России.

Позднее пираты впервые вышли на связь, не озвучив при этом сумму выкупа. В российском посольстве в Камеруне уточнили, что переговоры могут занять до двух недель.

Напомним, 21 августа пираты дали поговорить с похищенным в Камеруне капитаном.