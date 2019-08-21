Пираты дали поговорить с похищенным в Камеруне капитаном

Пираты, похитившие восемь членов экипажа, в том числе трех россиян у берегов Камеруна, дали поговорить с капитаном судна «Мармалайта».

«Был (контакт, – прим. ВЗГЛЯД). Поговорили с капитаном. Никаких изменений нет», – сообщил источник в компании-работодателе РИА «Новости».

Накануне пираты впервые вышли на связь, не озвучив при этом сумму выкупа. В российском посольстве в Камеруне уточнили, что переговоры могут занять до двух недель. 15 августа пираты напали на грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее датской компании Ultrabulk, и захватили в плен восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России.