Профсоюз моряков сообщил о выходе на связь похитителей россиян в Камеруне

В Российском профсоюзе моряков (РПСМ) сообщили, что владелец судна «Мармалайта», часть экипажа которого была захвачена возле Камеруна, получил сообщение от похитителей.

«Вчера вышли похитители [на связь]. Связались с судовладельцем, сказали, что люди живы и здоровы», – сказал собеседник ТАСС.

По этим данным, похитители просили для пленных подходящую по климату одежду и лекарства для профилактики заболеваний, включая малярию.

«Пока определяются с суммой выкупа»,– уточнил представитель РПСМ.

Ранее посольство России в Яунде сообщило, что похитители российских моряков, захваченных на прошлой неделе при нападении на грузовое судно «Мармалайта» в Камеруне, пока не выходили на связь.

15 августа неизвестные у камерунского порта Дуала атаковали грузовое судно «Мармалайта», на борту которого были восемь человек, в том числе трое россиян.