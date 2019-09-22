У безработного москвича угнали иномарку за 8,5 млн рублей

Безработный житель Москвы обратился с заявлением об угоне автомобиля BMW стоимостью 8,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД.

«Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный совершил кражу автомобиля BMW X6M с территории неохраняемой парковки по адресу: Щелковское шоссе, д. 68», – передает Агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее из автосалона на юге Москвы был угнан автомобиль Mercedes-Benz AMG G63 (Gelandewagen) стоимостью 11,5 млн рублей.

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