Порошенко прокомментировал сведения о подготовке им путча

Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко отшутился на вопрос о путче, который он якобы запланировал на декабрь.

В эфире 5 канала Порошенко заявил, что «спикер (депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая) заранее сообщит, когда будет путч», передает УНИАН.

«Единственное что, сейчас собирается петиция – я с удивлением это увидел на сайте Офиса президента – что есть необходимость передвинуть путч с декабря на октябрь», – сказал Порошенко.

У него спросили, каковы цели путча, на что он попросил «не отбирать хлеб» у Богуцкой.

В конце августа Богуцкая заявила, что Арсена Авакова решили оставить на посту главы МВД Украины, так как Порошенко якобы готовит госпереворот.