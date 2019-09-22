Россиян из перевернувшегося в Турции автобуса пообещали отправить домой

Возвращение российских туристов на родину из перевернувшегося в турецкой провинции Анталья автобуса решил взять на себя туроператор, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

В российском генконсульстве уточнили, что в аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья пострадали двадцать два российских туриста, среди них есть двое несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

«Среди туристов компании «Санмар» нет серьезно пострадавших. Часть из них уже вернулась в Россию, остальные получили необходимую медицинскую помощь. Это полностью страховой случай, и расходы полностью оплатит страховая компания», – сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии.

По словам Тюриной, «туроператор заверил, что берет на себя расходы по возвращению туристов в Россию по мере их выписки из медицинского учреждения», а также при необходимости выразил готовность оплачивать проживание своих клиентов в гостинице.

Накануне в турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами.

Напомним, с начала туристического сезона в Турции скончались уже 88 россиян.

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