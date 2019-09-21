Опубликовано видео обысков у убийцы сотрудников спецсвязи в Брянске

Следственный комитет опубликовал видео обысков у сотрудника спецсвязи, который подозревается в убийстве коллег в Брянске.

Во время обысков у подозреваемого было обнаружено оружие и похищенные деньги. Следователям также удалось найти записи с камер наблюдения, изъятые предполагаемым злооумышленником на месте убийства, передает РИА «Новости».

По версии СК, вечером 19 сентября мужчина взял оружие сослуживцев в отделе спецсвязи, застрелил двух коллег и похитил из служебного помещения более 7 млн рублей. Чтобы скрыть следы преступления, он забрал носитель с записями камер наблюдения из офиса и поджег помещение, после чего скрылся.

По дороге домой он выбросил одежду, в которой совершил нападение, и носитель информации. Украденное оружие и деньги спрятал дома.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в ночь на 20 сентября на железнодорожной станции «Брянск-Орловский» были убиты два сотрудника спецсвязи. К вечеру пятницы подозреваемого в убийстве задержали. В тот же день в СК раскрыли обстоятельства убийства. В субботу подозреваемому сотруднику спецсвязи предъявили обвинение в убийстве коллег.