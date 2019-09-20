В СК раскрыли обстоятельства убийства сотрудников спецсвязи в Брянске

Следственное управление Следственного комитета России по Брянской области раскрыло обстоятельства убийства двух сотрудников спецсвязи на территории железнодорожного вокзала в Брянске.

В СК сообщили, что целью вооруженного нападения, совершенного на отдел специальной связи в Брянске в ночь на 20 сентября, стали доставляемые Спецвязью наличные денежные средства. В результате двое сотрудников спецсвязи, находившиеся на дежурстве, погибли при исполнении должностных обязанностей от полученных огнестрельных ранений.

«Благодаря согласованным действиям следователей, криминалистов и оперативных сотрудников региона, обнаруженным следам на месте происшествия, а также результатам судебных экспертиз следствием получены неопровержимые доказательства причастности к совершенному преступлению 31-летнего коллеги потерпевших сотрудников спецсвязи», – говорится в сообщении на сайте регионального управления.

После совершения нападения злоумышленником была предпринята попытка скрыть следы преступления путем поджога служебного помещения. В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК.

По факту произошедшего следственными органами СК России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 (разбой), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, в ночь на 20 сентября на железнодорожной станции «Брянск-Орловский» были убиты два сотрудника спецсвязи. К вечеру пятницы подозреваемого в убийстве задержали.