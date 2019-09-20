Задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске

В Брянске задержан подозреваемый в двойном убийстве сотрудников спецсвязи на территории железнодорожного вокзала.

Источник в силовых структурах сообщил, что задержанный работает в этой же организации, сейчас он дает признательные показания, сообщает РИА «Новости».

Также стало известно, что после расстрела сотрудников спецсвязи пропало от 7,5 до 10 млн рублей, передает «Рен ТВ».

Напомним, в ночь на 20 сентября на железнодорожной станции «Брянск-Орловский» были убиты два сотрудника спецсвязи.