Сотрудников спецсвязи застрелили на территории вокзала в Брянске

Тела двух сотрудников отделения спецсвязи обнаружили на территории железнодорожного вокзала в Брянске, сообщил источник в силовых структурах.

Источник сообщил, что «двух сотрудников спецсвязи обнаружили застреленными», инцидент произошел на станции «Брянск-Орловский», передает РИА «Новости».

Выяснилось, что в ночь на 20 сентября неизвестные открыли стрельбу по работникам специальной связи на железнодорожной станции, двое получили тяжелые ранения в голову. Они умерли до приезда скорой помощи.

Жертвы являлись сотрудниками железнодорожного вокзала «Брянск-1»

Региональные СМИ сообщают, что в данный момент «следственная группа устанавливает обстоятельства случившегося на железнодорожном вокзале», начата проверка.

Ранее в Москве произошла перестрелка полицейских: сотрудники УСБ МВД Алексей Лимонов и Максим Веялко попытались задержать за взятку Алексея Смирнова, который служил в службе безопасности столичного метро. Тот в ответ открыл стрельбу.

В результате Веялко погиб, Лимонов был госпитализирован с ранением. Устроивший перестрелку полицейский задержан.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов.