Сотруднику спецсвязи предъявили обвинение в убийстве коллег в Брянске

Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявлено обвинение в совершении убийства своих коллег и разбойном нападении, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ему грозит ответственность по пяти статьям УК, в том числе «Убийство», «Разбой», «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», «Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов», сообщается на сайте СК.

По информации следствия, 31-летний обвиняемый забрал оружие у своих коллег и устроил стрельбу в отделе на железнодорожной станции в Брянске. Целью напавшего были доставляемые спецсвязью деньги.

В результате погибли два сотрудника, которые занимались перевозкой денег.

После этого злоумышленник украл более 7 млн рублей, забрал записи с камер видеонаблюдения, а потом попытался поджечь служебное помещение и сбежал.

«В ходе проведенных мероприятий следователями обнаружены похищенные оружие и денежные средства, а также одежда подозреваемого и носитель с записями камер видеонаблюдения отдела спецсвязи», - добавили в СК.

В ведомстве уточнили, что вещи, в которых обвиняемый был в момент преступления, он выкинул по дороге, а оружие и деньги спрятал у себя дома.

Напомним, в ночь на 20 сентября на железнодорожной станции «Брянск-Орловский» были убиты два сотрудника спецсвязи. К вечеру пятницы подозреваемого в убийстве задержали.