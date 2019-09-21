Рассекречены архивы ЦРУ о жизни за «железным занавесом»

ЦРУ рассекретило архивы о том, как создавался социалистический лагерь с точки зрения американцев.

После Второй мировой войны часть Европы оказалась под «властью труда», часть осталась под «властью капитала», передает РИА «Новости», которое ознакомилось с донесениями ЦРУ того времени.

«Информация из британской зоны Германии указывает: СССР подготовил 20-летний план, предусматривающий <...> полную коммунизацию Западной Европы, включая Великобританию, а также высокоорганизованную торговую войну против Американского континента», – цитирует американский военный атташе в Лондоне заявление высокопоставленного британского госслужащего.

На Западе все больше обеспокоены из-за «коммунистической угрозы». В феврале 1946 года ЦРУ доложило, что Чехословакия закрывает границы из-за проникновение в страну военных США. Страны, которые находятся под контролем советских войск, все больше отгораживаются от Запада.

После этого американские спецслужбы приходят к выводу, что границы закрываются в обоих направлениях – и от проникновения с Запада, и от побегов на Запад.

«Штаб-квартира союзных войск в Италии докладывает, что советское верховное командование создало «запретные пограничные зоны» вдоль болгарской границы, примыкающей к Турции, Греции и Югославии. Согласно сообщению штаб-квартиры союзных войск, «кажется вероятным», что советский порядок предназначен для предотвращения побега гражданского и военного персонала, пострадавшего от текущих болгарских чисток», – говорится в сводке от 19 июля 1946 года.

По мнению американских разведчиков, среди коммунистов новых социалистических государств появляется атмосфера страха и подозрительности.

«Министр США Хит сообщает, что «непрерывные» чистки в Болгарской коммунистической партии, а также свидетельства того, что эти чистки продолжатся, вызвали панику. По словам Хита, болгарские коммунистические чиновники «во всех эшелонах» полны тревоги и взаимного недоверия», – докладывает ЦРУ Белому дому 18 ноября 1949 года.

Кроме того, во многих донесениях речь идет о беженцах – которые бегут с Востока на Запад, в том числе и от голода, утверждает разведка.

Указывается, что «тяжелая продовольственная ситуация в советской зоне подтверждается и другими источниками».

«Из Праги сообщают, что с ростом напряженности в Восточной Европе все больше некоммунистов, в основном из Венгрии, Румынии, Болгарии и Польши, появляется в Восточной Чехословакии, надеясь проникнуть в зону США в Германии или в «другие западные точки». У многих беженцев, хотя они и не граждане США, есть американские родственники, и их дела имеют «безусловно гуманитарные аспекты», – сказано в рапорте от 18 декабря 1947 года.

В донесениях также сказано о восточном блоке, который замышлялся как Балканская федерация. Идею такого объединения в Восточной Европе поддерживал и Сталин.

«Военный и морской атташе США в Бухаресте считает, что Балканскую федерацию (включающую в себя Югославию, Болгарию, Албанию, Румынию и Венгрию) официально провозгласят в ближайшее время. Скорее всего, президентом станет Димитров, Тито возглавит вооруженные силы, а столица будет находиться в Бухаресте», – передает ЦРУ 16 января 1948 года.

Тем не менее коммунистический лидер Югославии Иосип Броз Тито заявил тогда, что его страна выбирает политику неприсоединения. После смерти Тито между югославскими республиками начались разногласия, и в 1991 году страна распалась.