Грузия заявила о проведении «ответственной деоккупационной политики»

Политика Грузии по вопросам восстановления территориальной целостности и деоккупации будет «ответственной» и «прагматичной», заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«У нас нет права принимать эмоциональные решения, чтобы ставить под вопрос мир, безопасность и будущее», – сказал он журналистам.

По его словам, в рамках проведения «практичной политики» будут приняты, в частности, поправки в законодательство, позволяющие оказывать большую помощь жителям сел у «линии оккупации» – так Грузия называет границы с Абхазией и Южной Осетией.

Как сказал Арчил Талаквадзе, благодаря этим изменениям жители этих сел получат «особый статус и финансирование».

«Путь к восстановлению территориальной целостности Грузии лежит через мирное развитие, укрепление институтов, и мы ждем максимальную поддержку нашего общества», – заявил он.

Ранее Грузия попросила США и ЕС назначить спецпредставителя по конфликтам с Абхазией и Южной Осетией. Кроме того, Тбилиси предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».

Отметим, что в Абхазии заявляли: диалог с Грузией возможен при ее отказе от воинственной риторики в отношении республики и желании на деле менять взаимоотношения с республикой. Кроме того, в сентябре Южная Осетия закрыла границу с Грузией.

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