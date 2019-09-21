Иран пообещал сбивать нарушающие воздушное пространство беспилотники

Вооруженные силы Ирана будут сбивать все беспилотные летательные аппараты (БПЛА), нарушающие его воздушное пространство, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами.

Салами заявил в эфире телеканала Press TV, что «любой беспилотник, нарушающий наше воздушное пространство, будет сбит, и мы настроены достаточно решительно, чтобы объявить об этом», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «сегодня Иран входит в число стран, обладающих наилучшими возможностями для перехвата БПЛА».

Напомним, в июне Иран сбил американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство страны.

По версии США, БПЛА не нарушал границу Ирана. При этом американские военные не подтвердили данные объективными средствами контроля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ об атаке на Иран, но отменил его за 10 минут до удара.

В июле Трамп сообщил, что иранский дрон сбит кораблем ВМС США, однако глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у Тегерана нет информации об уничтожении беспилотника.

20 сентября американский лидер заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам Ирана.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД