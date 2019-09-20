В РУСАДА отреагировали на утверждение о якобы «несоответствии» кодексу ВАДА

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала утверждение журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта о якобы запущенной процедуре несоответствия РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Пахноцкая напомнила, что «год назад РУСАДА было восстановлено в правах с последующим выполнением двух критичных условий», передает ТАСС.

«До конца 2018 года надо было предоставить базу данных московской антидопинговой лаборатории, до 30 июня 2019-го нужно было предоставить образцы. Российская сторона предоставила и то, и другое. ВАДА все получила, пробы были отправлены на перепроверку, базой данных занимается отдел расследований», – цитирует РИА «Новости» замгендиректора РУСАДА.

«Был промежуточный рапорт на сайте ВАДА, что они анализируют базу данных, чтобы понять ее аутентичность и была ли она модифицирована каким-либо образом. Но официального отчета, который комитет по соответствию представил бы ВАДА, еще нет», – отметила Пахноцкая.

«На ближайшем исполкоме ВАДА, который состоится в понедельник, будет промежуточный рапорт (по итогам анализа данных московской антидопинговой лаборатории, переданных ВАДА –прим. ВЗГЛЯД). Гипотетически по срокам комитет по соответствию соберется в конце октября, а в ноябре уже будет рекомендация исполкома, как действовать ВАДА в отношении РУСАДА», – сообщила Пахноцкая.

«Чтобы комментировать заявление Зеппельта и его коллег, нужно дождаться официальной информации», – подчеркнула замгендиректора РУСАДА.

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт выступил с утверждением, что Россию якобы заподозрили в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, переданными ВАДА в январе 2019 года.

Напомним, 20 сентября 2018 года исполком ВАДА восстановил полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которого оно было лишено в ноябре 2015 года.

В январе Россия заявила о выполнении всех требований Всемирного антидопингового агентства, включая предоставление доступа к московской лаборатории для экспертов ВАДА. 30 апреля ВАДА отправила за границу более 2 тыс. образцов из московской лаборатории. По итогам проверки у 298 российских спортсменов обнаружили подозрительные допинг-пробы.