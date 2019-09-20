Киев назвал условие для снятия блокады с Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что условием для отмены блокады в отношении Донбасса является «возвращение предприятий», национализированных в ДНР и ЛНР.

«Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены. Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?», – сказал Пристайко в интервью «Европейской правде».

Он также пообещал, что Киев восстановит выплату пенсий для жителей Донбасса и добавил, что украинские власти якобы уже восстановили некоторые услуги для непризнанных республик, в частности водоснабжение.

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