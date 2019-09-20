Андрей Чибис: Кольская ВЭС повысит устойчивость энергосистемы Мурманской области

В Мурманской области 19 сентября началось строительство Кольской ветроэлектростанции. Как заявил газете ВЗГЛЯД глава Мурманской области Андрей Чибис, Кольская ВЭС – это первый в России заполярный проект в сфере возобновляемой энергетики.

«Мы ожидаем от его реализации не только повышения устойчивости энергосистемы региона, но и повышения энергоэффективности региональной экономики, притока инвестиций и создания новых рабочих мест», – сказал Андрей Чибис.

«Кроме того, практика взаимодействия с итальянскими инвесторами очень интересна для нас в плане обмена опытом и технологиями», – добавил губернатор.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в районе трассы Мурманск – Териберка состоялась церемония закладки первого камня на месте строительства самого северного в России и первого в Мурманской области ветропарка. На церемонии присутствовали врио главы Мурманской области Андрей Чибис и гендиректор «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.

Строительство ветропарка планируют завершить в 2021 году, сумма инвестиций составит 273 млн евро. Как сообщил на церемонии глава «Энел Россия» Палашано, присутствие ветропарка положительно скажется на экологии региона.

В свою очередь посол Италии в России Паскуале Терраччано добавил, что итальянский бизнес охотно инвестирует в экономику России, рассчитывая на ее стабильность.

«Италия даже в сложные периоды не прекращала экономическое сотрудничество с Россией, и сейчас инвесторы заинтересованы в проектах в России», – сказал он.