В Мурманске началось строительство самого северного в России ветропарка

В районе трассы Мурманск – Териберка состоялась церемония закладки первого камня на месте строительства самого северного в России и первого в Мурманской области ветропарка. На церемонии присутствовали врио главы Мурманской области Андрей Чибис и гендиректор «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.

Строительство ветропарка планируют завершить в 2021 году, сумма инвестиций составит 273 млн евро. Как сообщил на церемонии глава «Энел Россия» Палашано, присутствие ветропарка положительно скажется на экологии региона, передает ТАСС.

«Этот ветропарк – маленький, но важный вклад в улучшение экологии и вклад в энергосистему России», – сообщил он.

«Энел Россия» получила право на строительство ветропарка в рамках тендера, проведенного в июне 2017 года. Соглашение о создании ветропарка между компанией и властями Мурманской области было подписано в ноябре 2018 года на полях Международной мурманской деловой недели. Проект по строительству ветропарка в Кольском районе вдоль дороги Мурманск – Туманный – Серебрянские ГЭС будет реализован дочерней компанией компании «Энел Россия» – ООО «Энел Рус Винд Кола» при взаимодействии с Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области, «МРСК Северо-Запад» и Корпорацией развития Мурманской области.

Установленная мощность ветропарка составит 201 МВт, в работе будут 57 ветроустановок. Выработка электроэнергии планируется на уровне 750 ГВтч в год. Месторасположение выгодно тем, что на побережье Баренцева моря очень высокая доля ветреных дней. Ветропарк позволит при производстве энергии значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Врио губернатора Мурманской области отметил, что проект также создаст рабочие места, увеличит налоговые поступления в регионе, и выразил уверенность, что сотрудничество перейдет и на социальную сферу, а также что компания примет участие в проекте модернизации энергосистемы региона для ухода от мазутозависимости и повышения надежности энергоснабжения.

«Приглашаем компанию инвестировать в модернизацию систем энерго- и теплоснабжения», – сказал Чибис.

Это не единственный проект компании в России. Уже строится Азовская ВЭС мощностью 90 МВт, а в июне этого года компания получила право на строительство Родниковского ветропарка мощностью 71 МВт. Вместе с проектом под Мурманском инвестиции составят 495 млн евро. Как сообщил журналистам генеральный директор «Энел Россия», компания Enel – крупнейший инвестор Италии в России, общая сумма инвестиций в модернизацию энергообъектов в России составляет 2,5 млрд евро.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано добавил, что итальянский бизнес охотно инвестирует в экономику России, рассчитывая на ее стабильность.

«Италия даже в сложные периоды не прекращала экономическое сотрудничество с Россией, и сейчас инвесторы заинтересованы в проектах в России», – сказал он.