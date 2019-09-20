Минздрав назвал опасность курения вейпов

Курение вейпов вызывает нарушения в работе мозга, легких и других органов и может привести к летальному исходу, заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Если табачная продукция – это, как правило, спазмы сосудов и раковые опухоли, то при вейпах – это растворение мембран, легочная патология немного другого характера и мозговые проблемы, связанные с отмиранием нервных клеток. Это никак не замена [курению]. Это просто выбор смерти от одного или от другого», – передает ТАСС слова Брюна.

Он добавил также, что фиксация смертельных исходов, связанных с курением вейпов в США и Канаде, заставляет серьезно задуматься об их запрете в России.

«Россия позже начала курить вейпы, и я думаю, что в какой-то момент смерти начнутся и у нас», – сказал Брюн.

Законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым.

Напомним, в июле российское правительство одобрило проект закона.

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