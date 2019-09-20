Анонсировано выступление Лаврова на ГА ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в следующую пятницу, 27 сентября, выступит на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова напомнила, что с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН.

«Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. 27 сентября министр выступит с трибуны ГА ООН», – приводит ее слова ТАСС.

Захарова также сообщила, что Россия прорабатывает встречи Лаврова на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с главами внешнеполитических ведомств Японии, Сирии, Китая и Израиля.