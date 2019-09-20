Анонсированы встречи Лаврова с главами МИД ряда стран на Генассамблее ООН

Россия прорабатывает встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с главами внешнеполитических ведомств Японии, Сирии, Китая и Израиля, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я бы хотела кратко анонсировать те встречи, которые на сегодняшний момент прорабатываются. В стадии проработки находятся встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Чили, Алжира, Венгрии, Кубы, Катара, Японии, Колумбии, Марокко», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Она также добавила, что в процессе проработки находятся встречи с президентом Палестины, министрами иностранных дел Иордании, Израиля, Дании, Эквадора, Словакии, Сирии, Мексики и Китая, с президентом Международного комитета Красного Креста, президентом Сербии, премьер-министрами Судана, Сент-Винсента и Гренадин, вице-премьер-министром Камбоджи, вице-президентом Венесуэлы.

Неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.