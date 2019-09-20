Жена Бута дала оценку охране тюрьмы Мэрион в США

Охрана американской тюрьмы Мэрион относится к российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему там 25-летний срок, с большим уважением, рассказала его супруга Алла.

Женщина сообщила, что «весь персонал тюрьмы, включая охрану и начальство, относится к Виктору с большим уважением», и «это уважение распространяется и на нас, его семью», передает РИА «Новости».

Она рассказала, что «был такой казус, когда мы сидели, ожидая первого за семь лет свидания с Виктором: во внешнее помещение тюрьмы, где мы были, зашел охранник и спросил у своего коллеги, который сопровождал нас и российского дипломата, приехавшего из Нью-Йорка вместе с нами – «что, очередная комиссия из Вашингтона»? Охранник ответил – «нет, это жена и дочь Виктора Бута».

После этого все охранники, находившиеся на дежурстве, по очереди стали выходить во внешнее помещение, чтобы увидеть семью россиянина и поздороваться с его женой и дочерью.

«Никакого враждебного отношения ни к Виктору, ни к нам, ни к России у этих людей нет. То, как они себя ведут по отношению к нам, никак не вяжется с антироссийской истерикой, которую мы каждый день тут наблюдаем в американских СМИ», – отметила Алла Бут.

Она поделилась также, что после встречи с мужем поняла – «мы по-прежнему очень близкие друг другу люди».

«Пока мы разговаривали регулярно, все эти годы, только по телефону, это как-то само собой разумелось и об этом не думалось. И обсуждали мы больше вопросы защиты Виктора в американских судах, попытки пересмотра дела, то есть практические, насущные вопросы. Виктор вообще сдержанный человек, а часто проявлять эмоции по телефону в нашей ситуации – только душу рвать», – сказала она.

Однако на встрече, «глаза в глаза, это вдруг стало сразу очень ясно и очень важно для обоих, и прорвалось наверх то, как мы ждали этой встречи все эти годы».

«Я, честно говоря, на первом свидании разревелась. Сегодня, на втором свидании, мне уже было спокойнее на душе», – добавила Бут.

Жена осужденного бизнесмена добавила, что когда увидела супруга на первом свидании, ей показалось, что он похудел еще сильнее, чем был на фотографии, которую прислал ей из тюрьмы несколько лет назад.

«Стало сразу так больно (...) Но это, конечно, эмоции меня вели (...) Вот сегодня посмотрела на него еще раз, и увидела совсем другое: он в прекрасной форме, такой жилистый и мускулистый, загорелый индийский йог», – сказала она.

Бут рассказала, что ее муж «умудряется в условиях тюрьмы жестко контролировать свое питание, действительно постоянно занимается йогой и спортом, и я это отлично знала из телефонных разговоров, но когда в первый раз увидела своими глазами, не на фотографии, как он сильно похудел, все эти знания куда-то сразу улетучились».

Напомним, россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летнее заключение в тюрьме США, впервые с 2012 года встретился с женой и дочерью.

Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года. США обвинили его в подготовке сговора с целью убийства граждан США, в том числе военных, а также в поддержке терроризма.