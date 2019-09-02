На Сахалине открыли четыре новых объекта образования

В День знаний двери для школьников в Сахалинской области распахнули четыре новых объекта образования.

Для Долинской школы №1 построили новое здание – взамен старого образовательного учреждения 60-х годов открылась просторная и комфортная школа XXI века. В рамках национального проекта «Образование» на строительство было выделено около 850 млн рублей из федерального и областного бюджетов, сообщает «Sakhalin.info».

Долинская СОШ №1 теперь располагается на площади более 11 тыс. квадратных метров. У школы три этажа, шесть блоков, отдельный – для начальных классов. Здесь есть гимнастический и тренажерный залы, стадион, столовая на 422 места, современная библиотека и школьный музей, медицинский кабинет.

«Сегодня большое радостное событие. Мы все – дети, учителя, родители – очень ждали новую школу. Теперь мы будем учиться и учить в современных учебных кабинетах – с компьютерами, интерактивными и наглядными пособиями. Предмет особой гордости – мастерские для уроков технологии. Там мальчики будут осваивать работу с металлом и деревом, а девочки – шить и готовить», – поделилась директор образовательного учреждения Ирина Шабалина.

Также открылся новый корпус пушкинской гимназии №1. Здесь разместились 16 классных комнат, шесть классов для внеурочной деятельности, кабинеты психолога и логопеда, отдельные спальни для мальчиков и девочек. Особенность нового здания в том, что все его помещения выполняют развивающую функцию. На каждом из трех этажей созданы зоны рекреации. Любой ребенок здесь может почитать книгу, поиграть в настольные игры, изучить устройство Солнечной системы, повозиться в кинетической песочнице. Также для маленьких гимназистов закупили оборудование для уроков робототехники и профессиональную мастерскую мультипликации.

Кроме того, в Южно-Сахалинске открылись дополнительные пристройки к школе №26 и гимназии №3. Так, в новом корпусе 26 школы разместили робототехнический центр. В нем для обучения детей будут использовать оборудование от ведущих мировых производителей. Также здесь заработал мобильный компьютерный класс.

В новом корпусе гимназии №3 открыли детский технопарк «Кванториум». Его оснастили новейшим мультимедийным оборудованием – высокопроизводительными графическими станциями, интерактивными панелями, робототехническими наборами, камерами, шлемами VR, очками дополненной и смешанной реальности.

В Поронайске после двухлетнего капитального ремонта и масштабной реконструкции распахнула двери школа №7. Теперь в новом учебном году во всех образовательных учреждениях занятия будут вестись в одну смену.

Новшество наступившего учебного года – центры образования «Точка роста», которые открылись на базе 15 сельских школ в рамках нацпроекта «Современная школа». Здесь ребята могут осваивать программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

Сейчас на островах строится еще девять объектов образования – в Северо-Курильске, Смирных, Макарове, Корсакове, селах Рейдово Курильского района и Кировское Тымовского района. Большая стройка развернулась в областной столице. Возводится дополнительный корпус СОШ №6, школа в селе Дальнем. К завершению идет строительство школы для детей с ограниченными возможностями здоровья в Луговом.

В ближайшее время должно начаться возведение образовательных учреждений в Ногликах и Шахтерске, а также пристроек к СОШ №19 и №30 в Южно-Сахалинске. Всего до конца 2024 года на Сахалине и Курилах появится 26 новых современных школ. Это позволит создать более 6,7 тыс. учебных мест и ликвидировать вторую смену.