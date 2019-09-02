Кипр досрочно погасил кредит перед Россией

Власти Кипра досрочно погасили перед Россией кредит на сумму 1,56 млрд евро, пишет Bloomberg.

Об этом сообщает ТАСС.

В апреле сообщалось, что кипрские власти рассматривают возможность досрочного погашения российского кредита.

Кипр брал кредит в 2,5 млрд евро у России в 2011 году в период глубокого экономического кризиса. Непогашенная сумма, как сообщалось, составляла 1,57 млрд евро.