Суд проявил гуманность к охраннику Навального

Никулинский суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, которые пришли с детьми на несогласованную акцию 3 августа.

«Суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры», – передает ТАСС сообщение суда.

Ранее прокуратура обратилась в Никулинский районный суд Москвы с запросом о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елену Хомских, принимавших участие в несанкционированных акциях в Москве. Петр Хомский стал известен в Сети после того, как он использовал ребенка в коляске в качестве «живого щита». Сообщалось, что Хомский работает охранником блогера Алексея Навального, а раньше трудился на Михаила Касьянова.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова призывала не злоупотреблять родительскими правами участников политических акций, берущих с собой детей.