Участвовавших в незаконных акциях в Москве супругов могут лишить родительских прав

Прокуратура потребовала лишить родительских прав многодетных родителей Петра и Елену Хомских, принимавших участие в несанкционированных акциях в Москве, сообщили в Никулинском суде столицы.

«Никулинский суд 2 сентября начнет рассмотрение иска прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских», – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

Согласно заявлению правозащитной организации «Апология протеста», представляющей интересы Хомских, иск прокуратуры может быть связан с участием Петра Хомского в несанкционированных акциях протеста.

Ранее родительских прав за участие в акции предлагали лишить и супругов Проказовых. Это произошло после того, как в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано появление Проказовых с малолетним ребенком на несанкционированной акции оппозиции. Видеозапись вызвала острую реакцию пользователей соцсетей, некоторые расценили это как пример использования взрослыми ребенка в качестве «реквизита».

Уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович заявил, что государство обязательно должно принять меры в данной ситуации, однако призвал не лишать их родительских прав.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова также попросила прокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав семьи Проказовых.