Детский омбудсмен вступилась за пару, пришедшую на акцию в Москве с ребенком

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросила прокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав семьи Проказовых, вышедших на несогласованную акцию в Москве 27 июля с ребенком, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

«Что касается конкретной ситуации с супружеской парой Проказовых, они озвучивали позицию, что не принимали участие в митинге и не подвергали своего ребенка опасности. Со своей стороны мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, аппарат омбудсмена подготовит при необходимости «экспертное заключение для рассмотрения в суде». При этом Кузнецова подчеркнула, что необходимы «профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись», а также отметила, что реакцию прокуратуры «можно понять».

«Она [прокуратура] обязана реагировать на признаки опасности для жизни и здоровья ребенка, его эксплуатации, злоупотребления родительскими правами в ущерб интересам ребенка. Все это по закону является основанием для лишения родительских прав, а также для административной и уголовной ответственности. Участие в несанкционированных митингах несет потенциальную опасность, так как развитие событий на них непредсказуемо, и родители, которые сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь», – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано появление взрослых с малолетним ребенком на несанкционированной акции оппозиции. Видеозапись вызвала острую реакцию пользователей соцсетей, некоторые расценили это как пример использования взрослыми ребенка в качестве «реквизита». Прокуратура Москвы потребовала лишить Проказовых родительских прав.

Уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович заявил, что государство обязательно должно принять меры в данной ситуации, однако призвал не лишать их родительских прав.

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