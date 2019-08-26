Кузнецова призвала не злоупотреблять родительскими правами участников политических акций, берущих с собой детей

«По-прежнему считаю, что лишение родительских прав – крайняя мера... Безусловно, взрослые не должны злоупотреблять своими родительскими правами», – сказала газете ВЗГЛЯД уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Так она прокомментировала обращение прокуратуры по поводу лишения родительских прав четы Хомских, которые участвовали с несовершеннолетним ребенком в несанкционированной акции.

«Семья к нам не обращалась, но мы сейчас выясняем обстоятельства случившегося, направили необходимые запросы. Мы уже получили информацию, что семья ранее не попадала в поле зрения органов профилактики», – сказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее стало известно, что прокуратура обратилась в Никулинский районный суд Москвы с запросом: лишить родительских прав многодетных родителей Петра и Елену Хомских, принимавших участие в несанкционированных акциях в Москве. Петр Хомских стал известен в Сети после того, как он использовал ребенка в коляске в качестве «живого щита».

Детский обмудсмен Анна Кузнецова отмечает, что лишение родительских прав – крайняя мера. «Необходимо, чтобы все принимаемые решения, прежде всего, максимально учитывали интересы детей», – отмечает уполномоченный по правам ребенка. Кузнецова также подчеркнула взрослые не должны злоупотреблять свомим равами в ущерб жизни, здоровья, интересов ребенка.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Петр Хомский является охранником блогера Алексея Навального. Он стал известен в Сети после того, как он использовал ребенка в коляске в качестве «живого щита». При этом ранее Хомских был замечен на митингах, организованных экс-премьером Михаилом Касьяновым, у которого он также работал охранником.

Ранее заявление о лишении родительских прав за участие в несогласованной акции с ребенком было подано в отношении супругов Проказовых. По мнению сотрудников ведомства, эти действия родителей подвергли опасности здоровье и жизнь мальчика, а супруги злоупотребили родительскими правами в ущерб интересам сына. Иск прокуратуры в отношении Проказовых будет рассмотрен 28 августа.

«Сейчас по нашему обращению уже проводится проверка в отношении иска о лишении родительских прав Проказовых, – сообщила Анна Кузнецова. – Ранее мы направили телеграмму в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав. Мы очень надеемся на положительный исход этого дела, при необходимости готовы принять участие в судебных заседаниях».

Уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович, комментируя ситуацию с Проказовыми, заявил, что государство обязательно должно принять меры в данной ситуации, однако призвал не лишать супругов родительских прав.