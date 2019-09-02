Уволен главный военный прокурор Украины

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса, следует из текста указа президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно тексту указа, «Матиос уволен с должности главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ» передает ТАСС.

В документе указано также, что Матиоса направили в министерство обороны Украины для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в четверг написал заявление об увольнении на имя президента Владимира Зеленского.



Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД