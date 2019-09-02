Стало известно о скорой смене премьера Грузии

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария может стать новым премьер-министром страны, сменив Мамуку Бахтадзе, сообщили грузинские СМИ.

По информации издания «Новости Грузии», Бахтадзе объявит об отставке 2 сентября.

Вице-спикер парламента и лидер парламентского большинства Гия Вольский сообщил, что обсуждение перестановок в правительстве продолжится во вторник на заседании политсовета партии «Грузинская мечта. При этом первые заявления Бахтадзе сделает уже в понедельник, отметил он.

По информации издания, освободившийся пост главы МВД займет секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, который несколько лет назад уже работал на этой должности.

Акции продолжаются, и участники выступлений в Тбилиси, требующие отставки министра МВД Георгия Гахарии, регулярно прикрывают глаз рукой.

Напомним, накануне президент Грузии назвала условия начала диалога с Москвой. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, это заявление не поняли ни в Москве, ни в Грузии.

Напомним, антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. На митингах одним из требований стала отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии – в связи с подавлением акции перед парламентом, когда пострадало более 240 полицейских и гражданских лиц, часть из которых остаются в больницах.

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