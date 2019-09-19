Немецкий истребитель случайно сбросил над Германией подвесные топливные баки

Истребитель-бомбардировщик ВВС Германии «Торнадо» «потерял» над северной частью страны два подвесных топливных бака, сообщил представитель военно-воздушных сил ФРГ.

Истребитель возвращался на авиабазу Шлезвиг с учений. По данным dpa, «потерянные» баки были без топлива. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.

Один из топливных баков был обнаружен в поле в районе Восточный Гольштейн на севере Германии, второй пока не найден.

Срок эксплуатации 85 истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», состоящих на вооружении Бундесвера, истекает в 2025 году. Самолеты способны нести ядерные бомбы.

Напомним, в августе прошлого года испанский истребитель в небе над Эстонией случайно запустил боевую ракету. После «ракетной атаки» над Прибалтикой МИД России емко охарактеризовал НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инциденте.

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