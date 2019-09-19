Миллер не исключил, что Украина не успеет создать газового оператора к началу 2020 года

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Украина может не успеть создать газового оператора к началу 2020 года.

«Есть риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае имеет смысл рассматривать и план «Б» – продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени», – сказал Миллер, передает ТАСС.

Миллер отметил, что компания в любом случае выполнит контрактные обязательства перед потребителями, для этого есть запасы газа в подземных хранилищах.

Глава Газпрома пояснил, что запасы газа в хранилищах в Европе позволят нивелировать перебои, если они возникнут. Он добавил, что Газпром, Украина и потребители в Европе закачивают рекордные объемы газа в подземные хранилища.

Он также подчеркнул, что компания рассчитывает на отстаивание Еврокомиссии своей позиции в разбирательстве суда ЕС.

«У нас есть основания после сегодняшних консультаций говорить о том, что Европейская комиссия будет стараться отстаивать свою позицию, которая была изложена в соглашении по Opal, которая и стала предметом судебного разбирательства», – сказал Миллер.

Напомним, 11 сентября Европейский суд запретил Газпрому полностью использовать мощности газопровода Opal, который является продолжением морской части «Северного потока – 1». В «Газпром экспорте» отметили, что изучают юридические и коммерческие последствия решения суда.