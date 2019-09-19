На показавшего жуткие условия отдыха врачей скорой медика заявили в полицию

Врач отделения скорой медицинской помощи города Няндома (Архангельская область), который пожаловался на критическое состояние комнаты отдыха для бригад и пищеблока, рассказал, что начальство подало на него два заявления в полицию.

Врач рассказал, что 17 сентября «было написано заявление в ОМВД России «Няндомский» мужем главврача, являющимся ее подчиненным (начальник по хозяйственной части), о том, что выложенные мной фото комнаты отдыха фельдшеров и водителей скорой помощи оскорбили (...) ее честь и достоинство», передает «Ридус».

Второе заявление было подано «по поводу кражи дивана из помещения скорой помощи».

Медик сообщил, что в отделение приезжала следственно-оперативная группа и опрашивала людей по первому заявлению.

Кражу раскрыли по горячим следам – диван никуда не девался, иронично отмечает врач. Предмет мебели стоит на одном и том же месте уже пять лет.

Медик сообщил также, что начальство угрожает ему увольнением из-за информирования общественности о реальном состоянии отделения.

«Теперь жду, что еще придумают», – добавил он.

В начале сентября врач отделения скорой медицинской помощи Няндомы опубликовал в Сети фотографии комнаты отдыха бригад скорой помощи, которые вызвали большой общественный резонанс – в помещении были телевизор и маленький стол, а врачи спали прямо на полу на грязных матрасах.

Позднее он сообщил, что вместо матрасов принесли две раскладушки.

Также он пожаловался на ужасное состояние пищеблока в учреждении.

Напомним, в феврале 2019 года появились кадры ужасного состояния районной больницы города Гагарин Смоленской области.