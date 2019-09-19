На мать братьев-«маугли» завели дело в Набережных Челнах

В одной из квартир в Набережных Челнах нашли трех братьев-«маугли», четырех, восьми и 12 лет, на мать завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию, сообщили СМИ.

Как пишет издание «Челнинские известия», 32-летняя женщина родила детей от трех разных отцов. При этом мать-одиночка работала уборщицей и сыновьями не занималась.

По сообщению издания, мальчики почти не умеют разговаривать, не знакомы с элементарными правилами гигиены и никогда не выходили на улицу. При этом квартира находится в ужасном состоянии.

Детей у матери забрали органы опеки. Братья-«маугли» проходят курс лечения в специализированном учреждении. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, весной в квартире на севере Москвы среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением. Поначалу ребенок не разговаривал, девочка начала произносить отдельные слова лишь через некоторое время в больнице. По мнению врачей, она сможет догнать сверстников по уровню развития при регулярных занятиях.

Мать девочки арестовали за «покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии». Позже у ребенка нашлась тетя, которая не знала о существовании девочки, так как не виделась с ее матерью около восьми лет.

Женщина выразила готовность взять ее к себе и воспитывать вместе с родной дочкой.

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