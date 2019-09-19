Медведев высказался о «лихорадке» на нефтяном рынке

После атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии лихорадит, однако политика российских властей предохраняет экономику от влияния таких внешних факторов, заявил премьер Дмитрий Медведев.

Открывая заседание правительства, на котором рассматривается проект бюджета на следующую трехлетку и сопутствующие документы, Медведев указал, что при формировании бюджета учитывалась нестабильность на мировых рынках.

«Понятно, что события могут происходить любые, вот сейчас лихорадит мировой нефтерынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии», – приводит его слова РИА «Новости».

«Потому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне 42,4 доллара за баррель марки Urals в 2020 году», – добавил председатель Кабмина.

Напомним, согласно Бюджетному кодексу России, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными. Именно из этих средств формируется Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В начале недели нефтяные котировки подскочили более чем на 10% после новостей об атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в субботу, что привело к снижению добычи королевством почти вдвое. Следующие два дня цены на нефть снижались, а в четверг вернулись к росту.

Медведев также сообщил, что в ближайшие три года российский бюджет останется профицитным и сохранит социальную ориентированность. «То есть деньги, которые идут на социальную поддержку, на развитие образования, здравоохранения, культуры – это по-прежнему основная расходная статья бюджета», – пояснил премьер.

По его словам, в 2020-2022 годах около 7 трлн рублей будет выделено на достижение национальных целей развития, установленных указом президента Владимира Путина.

Напомним, 7 мая 2018 года Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.