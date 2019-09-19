Руководство УрГЭУ обозначило свое отношение к геям

Руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) заявило, что считает недопустимым участие студентов в группах с ЛГБТ-тематикой.

Проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов в эфире канала «Россия 24», комментируя недавний скандал со студентом, которого заподозрили в гомосексуальности, заявил, что данный молодой человек распространяет информацию, связанную с ЛГБТ, в Сети, передает Ura.ru.

«В его аккаунте есть ФИО, принадлежность к нашему университету, себя он позиционирует как студент. В этой группе он активный участник. Я ему сказал, что недопустимо размещать в сети в этой группе свои комментарии и быть ее участником, поскольку он занимается пропагандой», – добавил проректор.

По словам руководства вуза, отчислять студента не собираются. Однако если на его странице указано название учебного заведения, то аккаунт уже не является личным.

«Он это распространяет и подтверждает, что он студент. Я считаю, что этого не должно быть. Его личное дело не должно привязываться к университету», – пояснил ректор вуза Яков Силин.

Ранее уральские СМИ сообщили, что одного из студентов УрГЭУ заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации после того, как обнаружили, что он является участником ЛГБТ-групп в соцсетях.

Отмечается, что отслеживанием страниц студентов в соцсетях занимается специальная служба мониторинга морального облика учащихся, созданная в вузе.

До этого студенты УрГЭУ пожаловались на дискриминацию со стороны руководства вуза и на слишком лояльное отношение к иностранцам, обучающимся в учреждении.

В январе 2018 года этот же университет попал в заголовки СМИ после того, как для руководства сделали отдельный туалет с позолоченными элементами и картинами. Вход в санузел для учащихся был воспрещен.

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