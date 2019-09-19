Рогозин объяснил успех российских ракетных двигателей в США

Гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что США покупают у России ракетные двигатели, потому что те являются лучшим предложением по соотношению цена-качество.

«Вопрос многоразового использования ступеней ракеты космического назначения имеет не столько технический, сколько экономический смысл. Почему американцы возвращают ступени? Потому что их двигатели по сравнению с российскими стоят намного дороже. Кстати, именно этот факт объясняет успех наших двигателей РД-180 и РД-181 в США. Их охотно приобретают, несмотря на санкции, в том числе секторальные», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что производимые в России двигатели стоят дешевле, чем их американские аналоги. «Главная причина выбора американских коллег – это соотношение цена-качество, которое явно в пользу наших двигателей», – подчеркнул глава Роскосмоса.

По его мнению, именно высокая цена комплектующих американских ракет-носителей, прежде всего двигателей, и стала основным стимулом развития в США технологий многоразового использования ракетных ступеней.

Рогозин отметил, что экспорт российских двигателей в США – это взаимовыгодный проект. Он напомнил, что высокое качество российских двигателей РД-180 подтверждается их безаварийностью за всю историю эксплуатации. Кроме того, они прошли сертификацию в США под пилотируемые пуски. «Поэтому в случае готовности американских партнеров к сохранению сотрудничества, мы к нему также готовы», – отметил Рогозин.

Двигатели РД-181 и РД-180 поставляются для применения на ракетах Antares и Atlas-5. В феврале 2019 года в документах о госзакупках сообщалось, что предприятие в 2019-2020 годах планирует отправить заказчику девять двигателей РД-181.

Ранее председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД