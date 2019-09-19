Студент из Томска стал трехкратным призером олимпиады «Я – профессионал»

Выпускник Томского государственного университета Александр Андреев стал трехкратным призером студенческой олимпиады «Я – профессионал».

В первом сезоне он завоевал серебряную медаль по направлению «Информационная и кибербезопасность», а во втором стал призером по «Информационной и кибербезопасности» и «Бизнес-информатике», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Вообще я участвовал, наверное, во всех IT-направлениях: «Большие данные», «Программная инженерия», «Программирование и информационные технологии», но призовые места получил только по двум», – отметил Андреев.

Кроме того, он интересуется устройством нашей вселенной, поэтому решил попробовать себя также в направлении «Освоение космоса».

«Я не занимаюсь физикой профессионально, поэтому мне было особенно приятно успешно пройти отборочный этап по этому направлению, но на очный этап я решил не ехать – нужно было сконцентрироваться на подготовке к финалам по IT-наукам», – пояснил Андреев.

При этом победитель признается, что одним из главных бонусов для него являются даже не призовые места, а возможность пройти стажировку в «Яндекс». В настоящее время он принимает участие в работе над улучшением мобильного приложения «Яндекс.Переводчик».

По словам Андреева, это в меньшей степени развивает компетенции в области информационной безопасности, но работа в «Яндекс» для него – это «супер-возможность прокачать свои программистские и управленческие навыки».

«Олимпиада «Я – профессионал» – это лестница, поднимаясь по которой ты растешь над собой. А главное, ты можешь пробовать себя в совершенно разных направлениях и открыть свои сильные стороны», – подчеркнул победитель.

«Я – профессионал» – масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей. Цель олимпиады является поддержка талантливых студентов. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также возможность начать карьеру в крупной компании.